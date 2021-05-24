Мужчина вышел с работы в Карелии и пропал

Полиция Лахденпохского района ищет пропавшего жителя города Лахденпохья Сергея Михтина 1974 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас».

19 мая около 13 часов Михтин вышел с работы на карьере «Гранит». С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Всех, кто что-либо знает об этом человеке, или тех, кто видел его после 13 часов 19 мая, просят сообщать информацию по телефону: 8 (921) 524-39-57.