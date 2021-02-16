16 февраля 2021, 09:45
Мужчина вынес парфюмерию из магазина в Петрозаводске
Сотрудники полиции карельской столицы раскрыли хищение товара
В полицию Петрозаводска обратились представители одного из магазинов. Они рассказали, что из торгового зала была украдена парфюмерия на сумму почти 5500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 34-летний горожанин. Ранее он уже имел проблемы с законом. Мужчина признался, что спрятал духи под одежду, вынес, а затем продал.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото centersoveta.ru