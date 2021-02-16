Мужчина вынес парфюмерию из магазина в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились представители одного из магазинов. Они рассказали, что из торгового зала была украдена парфюмерия на сумму почти 5500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 34-летний горожанин. Ранее он уже имел проблемы с законом. Мужчина признался, что спрятал духи под одежду, вынес, а затем продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото centersoveta.ru