Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

Вчера утром в 7 часов 46 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на набережной Гюллинга. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Было установлено, что горит квартира на первом этаже. На верхних этажах из-за плотного задымления жильцам требовалась помощь спасателей.

Используя средства индивидуальной защиты органов дыхания, с верхних этажей пожарные спасли пять человек.

В результате пожара в квартире, где произошло возгорание, огнем была повреждена кухня на площади 10 квадратных метров. По предварительным данным, на пожаре погибла хозяйка квартиры, пенсионерка 1939 года рождения.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка, в ходе которой специалисты установят причину этого инцидента. Фото naonewsinfo.ru