Мужчина вынес из магазина зубную щетку, триммер и туалетную воду

Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине в Петрозаводске, зафиксировали, как посетитель украл с витрины электрическую зубную щетку, триммер и туалетную воду.

Ущерб оценили в 3 500 рублей. представители магазина заявили в полицию о краже, там возбудили уголовное дело и установили подозреваемого.

40-летний ранее судимый петрозаводчанин сознался и рассказал. Что сбыл похищенное, а деньги потратил, рассказали в пресс-центр регионального МВД.

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, Fleimax)