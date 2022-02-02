02 февраля 2022, 10:18
Мужчина вынес из магазина зубную щетку, триммер и туалетную воду
Подозреваемого в магазинной краже разыскала полиция
Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине в Петрозаводске, зафиксировали, как посетитель украл с витрины электрическую зубную щетку, триммер и туалетную воду.
Ущерб оценили в 3 500 рублей. представители магазина заявили в полицию о краже, там возбудили уголовное дело и установили подозреваемого.
40-летний ранее судимый петрозаводчанин сознался и рассказал. Что сбыл похищенное, а деньги потратил, рассказали в пресс-центр регионального МВД.
Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, Fleimax)