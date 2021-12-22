Мужчина выехал на автомобиле из дома на Древлянке и пропал

В Петрозаводске пропал Вадим Юрьевич Евдокимов, 1974 года рождения.

21 декабря мужчина выехал из микрорайона Древлянка на автомобиле «Митсубиши Паджеро» серого цвета с государственным регистрационным знаком Н574АН 10 регион. Где он находится сейчас – не известно. В полиции предполагают, что мужчина мог уехать в Суоярвский район.

Всех, кому известно, где находится Вадим Евдокимов, просят звонить по номеру: 8 981-40206-14.