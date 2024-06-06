Мужчина выбросил в окно плакавшего младенца в российском городе

В Хабаровском крае вынесен приговор 38-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в покушении на убийство маленького ребенка, сообщает краевая прокуратура.

По данным источника, трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре. В один из дней горожанин выпивал у себя дома со знакомой женщиной, которая оказывала его семье услуги няни. Она принесла с собой свою годовалую дочь.

Раздраженный плачем маленького ребенка, мужчина взял девочку, вышел с ней на балкон и сбросил малышку с третьего этажа. Пострадавшую нашли прохожие. Девочку госпитализировали, она выжила, но получила тяжелые травмы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo