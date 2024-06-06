Движение по «Коле» остановится на два часа в пятницу

В пятницу, 7 июня, движение по трассе «Кола» в Ленинградской области остановится на два часа. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, федеральная магистраль будет перекрыта с 10 до 12 часов. Это связано с технологической разводкой моста через Свирь у города Лодейное Поле. Специалисты будут проводить техническое обслуживание механизмов.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. // Фото «Петрозаводск говорит»