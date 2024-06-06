Четверо детей погибли в страшной аварии в Подмосковье

В Московской области в страшном ДТП погибли четверо детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла под Наро-Фоминском. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП погибли четверо несовершеннолетних, которые ехали в салоне. Еще одна девочка госпитализирована.

Установлено, что управлявший машиной человек не имел водительских прав. Он задержан. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото ГАИ России