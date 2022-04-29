Мужчина вернулся из командировки и зарезал жену и ее любовника

В поселке Бисерть Свердловской области сегодня утром разыгралась кровавая драма. Вернувшийся раньше времени из командировки муж застал свою жену в постели с любовником и убил их обоих, сообщает Е1.ru.

По данным издания, мужчина убил любовника своей супруги прямо в доме, а женщине удалось убежать в одном белье и добраться до местного магазина. Но спастись все равно не получилось.

«Поскольку это было раннее утро, он был закрыт. Видимо, от страха она потеряла сознание. Он подбежал и зарезал ее», - цитирует слова местных жителей издание.

Известно, что супруги состояли в браке около 10 лет. При этом жена была не верна, а муж злоупотреблял спиртными напитками. Также сообщается, что в момент расправы в квартире находилась девочка-подросток - дочь погибшей. Фото: pixabay.com/Kawamaru