«Аэрофлот» с 6 мая возобновит полеты в Турцию

В российской авиакомпании «Аэрофлот» объявили о возобновлении регулярных полетов в Турцию. Перевозчик будет совершать их уже с 6 мая, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Самолеты запустят в Стамбул и Анталию, полеты запланированы до двух раз в сутки. Летать станут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Ранее в Минтрансе заявляли, что рассмотрят возможность увеличения прямых рейсов между Россией и Турцией. Turkish Airlines разрешат чаще летать в Россию, когда страна одобрит дополнительные рейсы и для российских перевозчиков. // Фото: ramboldheiner/ pixabay.com