Мужчина в Подмосковье случайно застрелился на дне рождения друга

Мужчина 9 марта пришел к другу на день рождения и погиб от выстрела в голову. Несчастный случай произошел в Красногорске, пишет «МК».

Москвич отмечал на квартире в Подмосковье свое 41-летие, пригласил гостей. Один из них сильно выпил и в таком состоянии стал разбирать и снова собирать травматический пистолет «Гроза».

Мужчина также производил разные манипуляции с оружием, подставлял его к голове. Все закончилось плохо, пистолет случайно выстрелил.

Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Правоохранители исключили самоубийство, все указывает на нелепый несчастный случай. // Фото: Depositphotos.com