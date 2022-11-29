29 ноября 2022, 13:09
Мужчина в Костомукше убивал подругу ножом, но она смогла спастись
Удар в спину сожительницы расценили как покушение на убийство
Житель Костомукши пытался убить свою подругу, но не смог исполнить задуманное. Женщине удалось убежать, получив удар ножом, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент случился 23 ноября вечером, когда пара вместе находилась у себя дома. Пьяный 49-летний мужчина поссорился с сожительницей и нанес ранение в спину ножом.
Раненая 47-летняя женщина смогла убежать, ей вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому она не погибла. // фото: СУ СКР по региону