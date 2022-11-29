Мужчина забрал на терминале чужую карту и 5 раз покупал спиртное

Женщина в Кондопоге лишилась почти 5 500 рублей из-за своей забывчивости и чужой нечестности. Она совершала покупку в магазине и забыла банковскую карту на терминале, сообщили в МВД Карелии.

Это видел 45-летний покупатель и нет преминул воспользоваться. Мужчина забрал принадлежащую 54-летней женщине карточку и поспешил в специализированную торговую точку по продаже алкоголя.

Он оплатил покупки пять раз. Злоумышленника вычислили, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. // фото: freepik.com