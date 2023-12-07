Мужчина в Кеми взял карточку знакомой и устроил себе сытую жизнь

Большая компания в Кеми устроила застолье, за алкоголем отправили одного из гостей. Свою банковскую карту для этого ему одолжила другая участница веселого времяпрепровождения, сообщили в МВД Карелии.

Когда 42-летний мужчина пришел из магазина, он не вернул пластик владелице. Компания разошлась, а через некоторое время 33-летней женщине стали приходить уведомления о списании средств.

Знакомый делал покупки в разных магазинах города, в итоге потратил ан продукты и алкоголь больше 6 тысяч рублей. Владелица карточки пошла в полицию.

Когда силовики пришли к мужчине, он во всем признался и обещал возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: freepik.com