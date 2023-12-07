Мужчина устроил дебош в больнице в Петрозаводске

Во вторник днем в одной из больниц Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что некий мужчина устроил дебош. Горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, снял настенные часы и намеренно разбил их.

Стражи порядка задержали 47-летнего нарушителя общественного порядка. Мужчина был передан полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson