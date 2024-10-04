Мужчина в Карелии взял кредит на бывшую жену и украл все деньги

Суоярвский районный суд вынес вердикт по делу местного жителя, который, получив доступ к банковскому счету своей бывшей супруги, оформил на нее кредит. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В ходе расследования выяснилось, что во время совместной жизни женщина оформила кредит, привязав уведомления к телефону мужа.

После развода на его номер пришло сообщение с предложением оформить потребительский кредит на сумму около 300 тысяч рублей. Следуя по предоставленной ссылке, мужчина вошел в личный кабинет банка бывшей жены, оформил заем и перевел деньги на свой счет, потратив их по собственному усмотрению.

Суд признал его виновным в краже в крупном размере с банковского счета и назначил условное наказание на один год с испытательным сроком также на один год. Помимо этого, осужденный обязан возместить ущерб в течение полугода. // фото: pixabay.com