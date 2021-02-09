09 февраля 2021, 11:11
Мужчина утонул в реке в Карелии
Спасатели подняли тело пропавшего жителя республики со дна реки Выг
Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы подняли со дна реки Выг тело мужчины 1972 года рождения. Об этом сообщается на странице КРПСС в соцсети.
Человек пропал в районе Беломорской ГЭС 5 февраля. Его поиски были организованы на следующий день. На место по заявке беломорской полиции выезжали сотрудники кемского поисково-спасательного отряда.
В результате поисков тело пропавшего было найдено. Его удалось поднять на поверхность. Фото goodfon.ru