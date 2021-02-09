Мужчина утонул в реке в Карелии

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы подняли со дна реки Выг тело мужчины 1972 года рождения. Об этом сообщается на странице КРПСС в соцсети.

Человек пропал в районе Беломорской ГЭС 5 февраля. Его поиски были организованы на следующий день. На место по заявке беломорской полиции выезжали сотрудники кемского поисково-спасательного отряда.

В результате поисков тело пропавшего было найдено. Его удалось поднять на поверхность. Фото goodfon.ru