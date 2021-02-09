Полиция завершила поиски двух пропавших в Карелии 16-летних девушек

В Карелии полиция закончила поиски двух 16-летних девушек, пропавших в Олонце 1 и 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Местонахождение подростков установлено. Криминальной составляющей в их исчезновении нет. В полиции не стали делиться подробностями того, где и при каких обстоятельствах были найдены девушки, и где они пропадали все это время.

Стражи порядка поблагодарили СМИ и неравнодушных жителей республики за помощь в распространении информации о пропавших детях. Фото pinkrabbit.ru