Мужчина утонул в Онежском озере в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина погиб на Онежском озере. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, 30 апреля в КРПСС поступила информация о том, что в акватории Петрозаводской губы в Соломенном пропал 70-летний рыбак. Поиски пропавшего продолжались в течение нескольких дней.

Погибшего мужчину обнаружили сегодня, 4 мая, сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН