04 мая 2023, 19:35
Мужчина утонул в Онежском озере в Петрозаводске
Спасатели нашли тело рыбака, который пропал в карельской столице
В Петрозаводске мужчина погиб на Онежском озере. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
По данным источника, 30 апреля в КРПСС поступила информация о том, что в акватории Петрозаводской губы в Соломенном пропал 70-летний рыбак. Поиски пропавшего продолжались в течение нескольких дней.
Погибшего мужчину обнаружили сегодня, 4 мая, сотрудники Петрозаводского поисково-спасательного отряда. // Фото госкомитета РК по ОЖ и БН