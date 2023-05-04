Автомобиль перевернулся на дороге Петрозаводск-Суоярви

Сегодня в 16:41 спасатели получили сигнал о происшествии на 78-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место ЧП выехали пожарные из Эссойлы. Также туда отправились медики. Выяснилось, что автомобиль ИЖ «Ода» вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате происшествия был травмирован водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Фото ОПС по Пряжинскому району