04 мая 2023, 18:28
Происшествия

Сильный пожар произошел рядом с детской площадкой в Петрозаводске

На улице Мурманской днем 4 мая вспыхнули мусорные контейнеры

Днем 4 мая в Петрозаводске произошел пожар на улице Мурманской. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Во дворе дома №25б вспыхнули мусорные контейнеры. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как контейнеры полыхают в непосредственной близости от детской площадки.

Прибывшие пожарные быстро справились в возгоранием. // Фото: скриншот видео, stolicaonego.ru

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Метки: 
Петрозаводск
улица мурманская
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пожар
новости петрозаводска