Сильный пожар произошел рядом с детской площадкой в Петрозаводске

Днем 4 мая в Петрозаводске произошел пожар на улице Мурманской. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Во дворе дома №25б вспыхнули мусорные контейнеры. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как контейнеры полыхают в непосредственной близости от детской площадки.

Прибывшие пожарные быстро справились в возгоранием. // Фото: скриншот видео, stolicaonego.ru