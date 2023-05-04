04 мая 2023, 17:40
Пьяного в доску водителя поймали в Петрозаводске
Инспекторы карельской столицы не дали нетрезвому автомобилисту продолжить путь
Сегодня днем в проезде Тидена в Петрозаводске инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль. Водитель имел признаки опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.
Освидетельствование подтвердило догадки стражей порядка. Алкотестер показал 1.35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении 40-летнего нарушителя был составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. // Фото ГИБДД Петрозаводска