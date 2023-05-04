Жительница Карелии распознала мошенников и сдала их полиции

Размещенная в магазине памятка о противодействии мошенникам помогла жительнице Сортавалы спасти свои деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, женщине позвонили с незнакомого номера. Собеседники представились следователями из Москвы и Петрозаводска. Они сообщили неприятную новость - кто-то оформил кредит на имя клиентки. Чтобы избежать проблем, ей предложили самой взять кредит и перевести 140 тысяч рублей на некий счет.

Жительница Сортавалы вспомнила, о чем недавно читала в магазине, и вместо банка отправилась в отделение полиции. Стражи порядка устанавливают обстоятельства попытки мошенничества. // Фото: unsplash.com