Мужчина уснул у малознакомой женщины, она пошла тратить его деньги

Мужчина в Кеми познакомился с женщиной на улице и пошел в гости к ее подруге. Застолье обернулось финансовыми потерями, сообщили в МВД Карелии.

Новые знакомые отметили встречу, а потом мужчина уснул. Когда он проснулся, то обнаружил, что пропала банковская карточка и деньги на счету.

Оказалось, что 42-летняя новоиспеченная приятельница ранее неоднократно судима. Она забрала платежный инструмент у владельца, пока он спал, и отправилась по магазинам.

На 7 тысяч рублей купила спиртное и продукты, которые принесла в компанию других знакомых. В гостях женщина продолжила отдыхать и веселиться.

Она признала вину и возместила ущерб. Но от уголовной ответственности за кражу это ее не освободит. // Фото: pxhere.com