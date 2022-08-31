Концерт «Руки вверх» на Онежской набережной будут транслировать в Сети

Сегодняшний концерт группы «Руки вверх» в Петрозаводске (возрастное ограничение 6+) будет транслироваться в Интернете. Об этом сообщает управление культуры мэрии карельской столицы.

Концерт Сергея Жукова начнется в 19:00 на сцене в створе проспекта Ленина.

Прямую трансляцию мероприятия проведет продюсерский центр SMK Production. Фото управления культуры мэрии Петрозаводска