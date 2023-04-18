18 апреля 2023, 15:08
Мужчина упал с самоката и умер в российском регионе
В Новгороде следователи выясняют обстоятельства смерти 40-летнего горожанина
В Новгороде мужчина упал с самоката и умер. Проводится проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия случилась в ночь на 18 апреля. По данным ведомства, 40-летний мужчина ехал на самокате по тротуару, внезапно упал и ударился головой о дерево. От полученных травм он скончался на месте.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com