Мужчина упал с 19-го этажа и спел песню удивленным врачам

В Воронеже мужчина выпал из окна 19-го этажа и спел после этого песню врачам. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным источника, 40-летний местный житель при падении приземлился на крышу припаркованного во дворе автомобиля. Когда его вытаскивали спасатели и медики, он спел отрывок песни «Любовь, похожая на сон».

На первый взгляд серьезных травм у пострадавшего не было. В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что его состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение. // Фото: Telegram-канал Shot