Сантехник насмерть обварился кипятком в подвале в российском регионе

В Татарстане сантехник отправился на вызов и погиб. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал НТР 24.

По данным источника, все случилось в Нижнекамске. Мужчина приехал с коллегой по заявке жильцов дома, которые пожаловались на прорыв канализации в подвале. Они провели первичный осмотр, после чего один из членов бригады отлучился, чтобы сменить обувь. Вернувшись, он обнаружил товарища лежащим на полу.

Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего из подвала, медики констатировали его смерть. По предварительным данным, сантехник обварился кипятком. Прокуратура региона проводит проверку по факту трагедии. // Фото: unsplash.com