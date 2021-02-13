Мужчина умер от внебольничной пневмонии в Карелии

За минувшие сутки 14 человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4815 пациентов, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Скончался мужчина 1946 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на наличие коронавируса в организме.

Изображение с сайта fb.ru