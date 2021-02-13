Женщина-инвалид из Петрозаводска помогает брошенным животным

Текст: Лариса Борисова

О петрозаводчанке Галине Широкорад писали многие, в том числе сайт «Петрозаводск говорит» и «ТВР-Панорама» («Мир на кончике пальца», 2017). Инвалид I группы с детства, она научилась, не владея руками, печатать на компьютере ногой, создавать видеоролики на профессиональном уровне, пишет стихи и прозу, но главное, она человек неравнодушный: добивается внимания к проблемам инвалидов, составила петицию в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, которая уже собрала большое количество подписей.

Галина с питомцем

В прошлом году в СМИ было много материалов о том, как безжалостны наши соотечественники к домашним животным, что многим из них издевательство над кошками и собаками сходит с рук. Эти факты, да и вообще, отношение к животным, как к игрушкам, которые можно выкинуть на помойку, Галину не оставляют равнодушной. Сама нуждающаяся в помощи и физической, и материальной, она стала брать к себе брошенных животных и постоянно пытается их пристроить. Почему?

– По крупному помогаю животным три года. Потому что я их люблю, и мой отец так научил меня. В детстве всегда, когда гуляли с ним, кормили бездомных собак и кошек. Мне очень хотелось взять их всех домой,

– рассказывает Галина.

Часто защитников животных пытаются упрекнуть в корысти, правда, я не очень понимаю, где она тут кроется. Если вы такие бескорыстные, возьмите домой кошечку или собачку из приюта! Но нет: места в доме мало, забот с ними много...

Самой Галине, если кто и помогает, то только от чуткого сердца. И она тем же платит своим питомцам. Животных надо кормить, у каждого свой характер, бывает, содержать их всех вместе в квартире сложно...

Безусловно, Галину, как в ее быту, так и в уходе за «животинками», поддерживает сиделка, для оплаты труда которой ей тоже требуется материальная помощь, потому что пенсия инвалида – увы! – невелика.

Гале удалось отдать в добрые руки много животных. Ее подопечные, которым она нашла дом, живут хорошо. В этом она уверена, потому что по интернету продолжает переписку с новыми хозяевами, следит за своими бывшими подопечными, радуется за них.

Однако жизнь продолжается, и на место отданных в хорошие руки собак и кошек приходят новые. Вот одна из последних, пока счастливо не завершенных историй питомцев Галины:

«Кто потерял котенка-ребенка? На Октябрьском 61-б в подъезде найден котенок – мальчик, пушистый, на мордочке около носика белое пятнышко, носочки лап и грудка тоже белые. Малышу примерно 4-5 месяцев, ласковый, явно домашний, похож на сибирского. Не кастрирован. Сейчас намыт и обработан от паразитов. Ищем старых или новых ответственных, добрых хозяев малышу. Отдаем в квартиру, без самовыгула и с фото-приветами из дома. Обращаться в личку».

Этот кот что-то знает про людей

Галина и другие кураторы приюта для бездомных животных отслеживают судьбу своих подопечных ненавязчиво, просто чтобы быть уверенным в том, что все сложилось удачно, и питомец не достался недобросовестным людям.

Еще одна трогательная и трагическая история песика, которого бросила хозяйка. То ли он надоел, то ли «слегка постарел». Собачку зовут Тимка (Тимур).

«Проходил месяц, другой, парень терял силы: более мощные сородичи отбирали еду. И опять в драке за кусок хлеба мальчику сильно досталось от других собак, он слабел. Уже не хотелось ни есть, ни пить, хотелось только горько выть от отчаяния и тоски. Он очень скучал по хозяйке и родному дому. Однажды брел он обреченно, куда глаза глядят, вдруг визг тормозов, сильный удар в бок, жгучая боль обожгла его истощенное голодом и ранами, слабое тело. Пес завизжал от нестерпимой боли и страха. Он уже не мог идти, он полз на передних лапах. «Спрятаться бы куда-нибудь и тихо умереть, раз меня не пускают домой», – подумал он и завыл. Было так страшно и нестерпимо больно! Он отполз под какой-то балкон и стал ждать, тихо умирая. Прошел день, другой, он пытался встать, задняя часть тела не слушалась его. Добрые люди увидели, что кто-то шевелится под балконом, стали навещать и кормить малыша», – написала такой трогательный рассказ о Тимке Галина.

Тимку выходила его куратор Эльвира Миронова, а Галина Широкорад была сокуратором, взяла на передержку.

В ветклинике

Теперь Тима здоров

У Галины Широкорад нет какого-то официального приюта, она содержит обездоленных животных в своей небольшой двухкомнатной квартире. У нее есть своя страничка ВКонтакте: «Группа для честных людей, кто искренне хочет помочь бездомным животным и сопереживает их беде». Называется «Арчи и его друзья», потому что Арчи – одна из первых собак, которую, по сути, спасла Галина. Сейчас он живет в семье, доволен и счастлив.

Вроде понятно, что никто осознанно жестокости детей не учит. И все же: взрослые люди, пресекайте попытки детей бессмысленно и равнодушно делать что-то подобное – пинать собаку, мучить кошку, гонять голубей, давить улиток. Кто будет опекать и защищать вас в старости, когда от вас отвернутся ваши отпрыски, которые уже получили от вас все, что хотели, и больше вы им не будете нужны?

Счет в банке вам тут тоже не поможет, и гроба с багажником и карманами, как известно, не существует. Пока вы на этом свете, лучше помогайте, если есть, конечно, возможность, тем же брошенным животным. Или – людям. Вам, может быть, зачтется и воздастся. А даже если и нет?

Это контакты Галины Широкорад для сбора средств на оплату услуг сиделки: https://vk.com/club175191212; и ее страничка, где можно также помочь животным: https://vk.com/id95894363.

Эта статья – не рекламная, она – не крик о помощи. Галина уважает себя и всех, кто вокруг нее, и держится с достоинством. И все-таки, если хотите, вы можете поддержать умного, талантливого, доброго человека, который не хочет окончить жизнь в инвалидном доме. И старается по мере сил защитить жизнь тех, кто, как она считает, еще более обездолен.

А еще мы очень-очень ждем добрую, сострадательную семью для Тимочки, которая не бросит и не предаст его в старости, будет с ним в радости и в беде рядом. Галя, несмотря на жестокость некоторых «человеков» к животным, верит, что хороших людей в мире больше, и очень хочет найти Тимуру таких хозяев.

