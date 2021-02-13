Еще трое жителей Карелии скончались от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщил республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Медвежьегорской ЦРБ скончался житель поселка Пиндуши 1944 года рождения. В Республиканской инфекционной больнице умерли житель поселка Матросы 1957 года рождения и петрозаводчанин 1956 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 177 человек, что примерно соответствует уровню заболеваемости в предыдущие дни. Из этого числа заболели – 168 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 220 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6248,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2754,9 случая, по Северо-Западу – 4853,2.

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