Мужчина украл у дачника почти 40 литров собранной черники

46-летний петрозаводчанин сообщил в полицию Пряжинского района о пропаже собранных лесных ягод.

Мужчина оставил чернику на даче, а сам ушел дальше собирать ягоды. За это время кто-то успел проникнуть в дом и похитить почти 40 литров ягод, рассказали в МВД.

По версии полиции, дикоросы мог похитить 40-летний местный житель. Часть он успел выменять у односельчан на несколько бутылок спиртного. Оставшиеся ягоды полицейские изъяли. По признакам кражи возбуждено уголовное дело. (фото pixabay.com)