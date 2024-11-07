Мужчина сходил за хлебом и стал нереально богатым

Житель Великобритании сходил в магазин за хлебом и выиграл 1 миллион фунтов стерлингов (125 миллионов рублей). Об этом пишет издание Daily Star.

Как пояснил 34-летний счастливчик, ему понадобилось сходить в магазин. Там он решил сыграть в моментальную лотерею. Стерев защитный слой, британец обнаружил, что выиграл целое состояние. Мужчина признался, что был бы рад выигрышу и в 10 фунтов, а получил в итоге целый миллион.

Счастливчик добавил, что пока не знает, на что потратит выигранные деньги. Он успел, однако, уже заказать семейный тур в Швецию на Рождество. // Фото: freepik.com / Rawpixel