06 ноября 2024, 21:06
Специалисты назвали самую модную обувь для новогодних праздников
Женщинам рассказали, в чем лучше встречать новый 2025 год
Специалисты издания Vogue перечислили самую модную обувь для новогодних праздников. Слова экспертов пересказывает «Лента.ру».
Так, на новогоднее торжество женщинам порекомендовали выбирать балетки со стразами, пайетками и блестками. Такие фасоны уже включены в коллекции многих популярных брендов. Среди них - Chanel, Loewe и Coperni.
Отмечается универсальность подобной обуви. Специалисты подчеркивают, что ее можно сочетать с различными нарядами, в том числе с платьями длины макси и мини, брюками и джинсами. // Фото: unsplash.com / Markus Spiske