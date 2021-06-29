Мужчина рискует отправиться в тюрьму за двух сбитых полицейских

Следком Карелии устанавливает обстоятельства нападения на полицейских в поселке Кривой Порог Кемского района. В совершении преступления подозревается 68-летний мужчина. Он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников полиции.

По версии следователей, инцидент произошел в июне 2021 года. Мужчина управлял легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться и наехал на двух полицейских, причинив сотруднику полиции телесные повреждения.



Обстоятельства случившегося устанавливаются. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. (фото zarulem-vologda.ru)