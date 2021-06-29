29 июня 2021, 18:56
Происшествия

Банду наркоторговцев будут судить в Петрозаводске

Участниками преступного сообщества стали семеро жителей Ярославской области и Карелии

Банду торговцев синтетическими наркотиками будут судить в Карелии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Ярославля и двух жителей Карелии. Все они участники организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт запрещенных веществ через Интернет, рассказали в прокуратуре.

Наркотики продавали на территории Карелии, Ярославской и Костромской областей. Четверо из пятерых жителей Ярославля размещали наркотик в тайниках, предназначенных для потребителей, создавали тайники с небольшими партиями наркотиков для дальнейшего получения другими закладчиками.  Пятый обвиняемый координировал деятельность через Интернет в Ярославле. Двое жителей Сегежского района занимали низовые ступени в организованной группе. Наркотик они получали на территории района через тайники, оборудованные ярославскими партнерами.

Уголовное дело передадут на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

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Метки: 
наркотики
синтетический наркотик
прокуратура
новости Карелии
Наркоторговцы