Банду наркоторговцев будут судить в Петрозаводске

Банду торговцев синтетическими наркотиками будут судить в Карелии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Ярославля и двух жителей Карелии. Все они участники организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт запрещенных веществ через Интернет, рассказали в прокуратуре.

Наркотики продавали на территории Карелии, Ярославской и Костромской областей. Четверо из пятерых жителей Ярославля размещали наркотик в тайниках, предназначенных для потребителей, создавали тайники с небольшими партиями наркотиков для дальнейшего получения другими закладчиками. Пятый обвиняемый координировал деятельность через Интернет в Ярославле. Двое жителей Сегежского района занимали низовые ступени в организованной группе. Наркотик они получали на территории района через тайники, оборудованные ярославскими партнерами.

Уголовное дело передадут на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.