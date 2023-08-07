Мужчина разнес входную дверь магазина в Карелии

В одном из сетевых магазинов Олонца в воскресенье сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

На объекте стражи порядка увидели разбитую входную дверь. При обследовании территории росгвардейцы обнаружили подозрительного мужчину, который попытался скрыться.

При выяснении обстоятельств выяснилось, что именно 36-летний житель Олонецкого района нанес ущерб торговой точке. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch