07 августа 2023, 19:40
Мужчина разнес входную дверь магазина в Карелии
В Олонце росгвардейцы задержали местного жителя за порчу имущества
В одном из сетевых магазинов Олонца в воскресенье сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
На объекте стражи порядка увидели разбитую входную дверь. При обследовании территории росгвардейцы обнаружили подозрительного мужчину, который попытался скрыться.
При выяснении обстоятельств выяснилось, что именно 36-летний житель Олонецкого района нанес ущерб торговой точке. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch