Мужчина провалил экзамен по вождению и обратился за помощью к даркнету

30-летний житель Прионежского района провалил экзамен по вождению и не смог получить водительские права.

Вместо того, чтобы пересдать экзамен, он заказал водительское удостоверение в даркнете. Документ был оформлен на постороннего человека, но с фотографией заказчика.

Мужчина сел за руль, но его остановила ГИБДД, рассказали в пресс-службе МВД. Инспекторы установили, что права поддельные, мужчину отстранили от руля. Было возбуждено уголовное дело о хранении и использовании заведомо поддельного документа. Житель Карелии признал вину и раскаялся. Наказание определит суд. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann