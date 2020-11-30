Мужчина пропал без вести в Карелии

Полиция Олонецкого района объявила в розыск пропавшего без вести Владимира Владимировича Федотова.

Местонахождение мужчины, 1968 года рождения, не известно с 15 ноября, передает сообщество «ПСО «Доброспас».

Приметы: на вид 51 год, рост около 175 см. среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.

Был одет: черная куртка со вставками белого цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: +7-960-212-22-61,а также (814-36) 4-14-18. (фото vk.com)