Мужчина принял сепсис за простуду и лишился ноги

Житель Великобритании принял симптомы сепсиса за простуду и едва не погиб. При этом мужчине пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Star.

По информации СМИ, 5 января, незадолго до своего 40-го дня рождения, Дейв Крэм играл с друзьями в футбол. Перед игрой он почувствовал недомогание, но решил, что это просто простуда.

Вечером после игры любитель футбола испытывал мучительную боль. На следующее утро его состояние ухудшилось. Крэм и его жена Кили отправились к врачу. Доктор прописал пациенту мощные обезболивающие лекарства и отправил домой. Менее чем через сутки мужчину экстренно госпитализировали. В больнице диагностировали сепсис.

Крэма ввели в искусственную кому и отправили на операционный стол. Хирурги вскрыли его левую ногу, чтобы санировать зараженные ткани. Результаты анализа крови показали, что похожие на простуду симптомы были ранними признаками стрептококковой инфекции горла группы А, из-за которой развился сепсис.

Врачи не давали семье Крэма гарантий, что он доживет до следующего дня: сепсис распространяется по телу очень быстро и может убить за 12 часов. В ночь на 8 января частота сердечных сокращений пациента упала до критического уровня. Его тело было в состоянии септического шока, у него отказывали обе почки, и его необходимо было подключить к двум аппаратам для гемодиализа.

Когда через несколько дней его вывели из искусственной комы, он был так слаб, что за день пережил три остановки сердца и множественный отказ внутренних органов.

Врачи попытались вырезать зараженную ткань из его ноги, но оказалось, что конечность слишком сильно повреждена. Семья приняла решение ампутировать всю ногу.

В четверг, 16 января, в свой день рождения, Крэм перенес опасную для жизни операцию. Он до сих пор находится в критическом состоянии, ему предстоит пролежать в реанимации еще несколько месяцев.

Родственники пациента хотят привлечь внимание общественности к сепсису. Они утверждают, что если бы распознали ранние симптомы заболевания, ногу Крэма можно было бы спасти. Семья через краудфандинговый сайт собирает деньги на протез и переоборудование дома для инвалида. Им уже удалось собрать 15 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей).