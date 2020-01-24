Выздоровела первая пациентка, заразившаяся новым коронавирусом

В Китае вылечили первого пациента, заболевшего пневмонией из-за нового вида коронавируса. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая. Речь идет о 56-летней жительнице города Ухань, где началось распространение вируса. Женщина почувствовала себя плохо 10 января, после чего она приехала в Шанхай и 15 января ее госпитализировали с лихорадкой.

В течение последних шести дней у женщины держится нормальная температура. Проведенные два теста на новый вирус показали отрицательный результат.

Эксперты пришли к выводу, что это первый подтвержденный случай выздоровления от коронавируса.

Число погибших от заболевания в Китае проближается к 30. Заболело уже больше 800 человек, болезнь уже распространилась за пределы страны.