Мужчина потерялся на Чертовом стуле

В 23:20 Карельская республиканская поисково-спасательная служба получила сообщение, что на лесном массиве Чертов стул заблудился мужчина. В пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности отметили, что сейчас пострадавший в руках врачей.

Мужчина потерялся в лесу и вывихнул ногу. На место поиска немедленно отправилась Карельская поисково-спасательная служба. Пострадавшего обнаружили в 01:30.

Мужчине оказали медицинскую помощь. © «Петрозаводск говорит»