03 мая 2025, 13:00
Общество

Мужчина потерялся на Чертовом стуле

Мужчину нашли и передали врачам
Чертов стул, найденный мужчина
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

В 23:20 Карельская республиканская поисково-спасательная служба получила сообщение, что на лесном массиве Чертов стул заблудился мужчина. В пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности отметили, что сейчас пострадавший в руках врачей. 

Мужчина потерялся в лесу и вывихнул ногу. На место поиска немедленно отправилась Карельская поисково-спасательная служба. Пострадавшего обнаружили в 01:30. 

Мужчине оказали медицинскую помощь. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Карелия
Республика Карелия
Чертов стул
Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
карельская поисково-спасательная служба