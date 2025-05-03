Грибников предупредили, что нужно быть внимательнее

"Известия" предупреждают: за сбор особо ценных грибов россиян может ждать жестокое наказание. Им может оказаться как штраф с большой суммой, так и лишение свободы.

За сбор краснокнижных грибов россиянин может получить штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом правоохранительные органы могут конфисковать сами грибы и орудие, с помощью которого их собрали.

Также грибников предупредили, что за сбор особо ценных грибов можно получить наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Альтернативной мерой пресечния будет штраф в размере до 1 млн рублей. © «Петрозаводск говорит»