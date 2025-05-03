В Карелии загорелась частная баня

Пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности сообщает о пожаре на озере Хедо. Он начался из-за возгорания частной бани.

Вечером пятницы в 19:35 поступило сообщение о возгорании дачи на озере Хедо. На место отправились пожарные: 3 человека личного состава и 1 АЦ. Пожар потушили в 22:30.

В пресс-службе отметили, что пострадавших нет. © «Петрозаводск говорит»