02 августа 2021, 12:02
Происшествия

Мужчина порезал бензопилой двух прохожих в Петрозаводске

В Карелии росгвардейцы задержали двух нарушителей порядка

В выходные сотрудники Росгвардии получили сообщеия о срабатывании тревожной сигнализации в продовольственном магазине в Петрозаводске и в аптеке в Сортавале, сообщает пресс-служба ведомства.

Поздним вечером около одного из магазинов в столице Карелии 39-летний мужчина, будучи пьяным, нанес телесные повреждения бензопилой двум людям. Один из них был госпитализирован. Подозреваемого передали полиции.

А в Сортавале группа задержания обнаружила около аптеки мужчину с раной на ноге. Выяснилось, что он пробрался в аптеку и разбил ногой стеклянную дверь, травмировав себя. Дебошир был передан медикам, информация о происшествии поступила в полицию. Фото Росгвардии

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Метки: 
Петрозаводск
бензопила
росгвардия
сортавала
аптека
новости Карелии