Мужчина порезал бензопилой двух прохожих в Петрозаводске

В выходные сотрудники Росгвардии получили сообщеия о срабатывании тревожной сигнализации в продовольственном магазине в Петрозаводске и в аптеке в Сортавале, сообщает пресс-служба ведомства.

Поздним вечером около одного из магазинов в столице Карелии 39-летний мужчина, будучи пьяным, нанес телесные повреждения бензопилой двум людям. Один из них был госпитализирован. Подозреваемого передали полиции.

А в Сортавале группа задержания обнаружила около аптеки мужчину с раной на ноге. Выяснилось, что он пробрался в аптеку и разбил ногой стеклянную дверь, травмировав себя. Дебошир был передан медикам, информация о происшествии поступила в полицию. Фото Росгвардии