Мужчина попал под катер на Неве во время купания

В Ленинградской области мужчина тяжело пострадал во время купания в Неве. Его сбил катер, сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент произошел днем 30 июня в районе Усть-Ижоры. Житель Санкт-Петербурга попал под катер во время купания. 44-летнему петербуржцу переломало ребра, повреждено легкое. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Полиция начала проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства ЧП. // Фото «Петрозаводск говорит»