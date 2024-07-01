01 июля 2024, 09:49
Мужчина попал под катер на Неве во время купания
В Ленинградской области выясняются обстоятельства тяжелого травмирования жителя Петербурга
В Ленинградской области мужчина тяжело пострадал во время купания в Неве. Его сбил катер, сообщает «Фонтанка».
По данным источника, инцидент произошел днем 30 июня в районе Усть-Ижоры. Житель Санкт-Петербурга попал под катер во время купания. 44-летнему петербуржцу переломало ребра, повреждено легкое. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.
Полиция начала проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства ЧП. // Фото «Петрозаводск говорит»