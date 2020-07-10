Мужчина похитил накладки с железной дороги в Карелии

Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела за кражу составных частей железнодорожного пути, которые он сдал в металлолом, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в ОМВД России по Прионежскому району поступило заявление от директора одного из предприятий. С принадлежащего его организации участка была похищена часть железной дороги длиной около пятидесяти метров. Ущерб оценен в 50 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 32-летний житель города. Кроме этого, по версии следствия, мужчина причастен и к аналогичному происшествию в соседнем районе. Там ущерб от кражи железнодорожных накладок составил 4667 рублей. По словам подозреваемого, похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома, незаконно выручив за это около 35 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.