Дорожная полиция помешала паре продолжить поездку на внедорожнике

Автомобилисты продолжают ездить в пьяном виде. Очередных нарушителей выявили в Кондопожском районе.

Дорожная полиция остановила автомобиль УАЗ «Патриот» на подъезде к деревне Тулгуба. За рулем находился не совсем трезвый 46-летний мужчина. Рядом с ним сидела хозяйка внедорожника. Теперь обоим грозит наказание. В отношении водителя был составлен административный материал за нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах. А женщину привлекли к административной ответственности за передачу управления гражданину в состоянии опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, нарушители ожидают судебного решения. Каждому из них грозит штраф в размере 30 тысяч и лишение права от 1,5 до 2 лет.



За минувшие сутки в Карелии от руля отстранили семерых пьяных водителей, двоих из них ожидает уголовное преследование за повторное нарушение ПДД в состоянии опьянения.

Фото: Госавтоинспекция РК