10 июля 2020, 09:28
Невнимательность возле банкомата дорого обошлась жительнице Карелии
Костомукшанка снимала деньги в банковском терминале, но отвлеклась и забыла забрать наличные
Неприятная история приключилась с 35-летней костомукшанкой. Женщина снимала деньги в банкомате, но отвлеклась на разговор, забрала карту и ушла, не дождавшись выдачи наличных.
Ее невнимательностью воспользовался ранее судимый 33-летний сегежанин, рассказали в МВД. По версии полиции, мужчина приехал в Костомукшу на заработки.
Обнаружив 12 400 рублей в банкомате, он решил их потратить. Часть денег отдал за съем жилья, купил себе одежду и еду. Полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи.