Невнимательность возле банкомата дорого обошлась жительнице Карелии

Неприятная история приключилась с 35-летней костомукшанкой. Женщина снимала деньги в банкомате, но отвлеклась на разговор, забрала карту и ушла, не дождавшись выдачи наличных.

Ее невнимательностью воспользовался ранее судимый 33-летний сегежанин, рассказали в МВД. По версии полиции, мужчина приехал в Костомукшу на заработки.

Обнаружив 12 400 рублей в банкомате, он решил их потратить. Часть денег отдал за съем жилья, купил себе одежду и еду. Полиция возбудила уголовное дело по признакам кражи.