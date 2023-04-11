Мужчина погиб на пожаре в Карелии

Вечером 10 апреля на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме в поселке Золотец. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

Прибывшие к месту вызова специалисты обнаружили в здании сильное задымление. Немедленно были приняты меры по спасению людей и ликвидации возгорания.

В ходе тушения пожара был обнаружен труп мужчины 1953 года рождения. Предположительно, это хозяин квартиры, в котором случилось возгорание.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Специалистам удалось спасти здание, которое подлежит расселению.

Причины трагедии выясняются. // Фото ОПС по Беломорскому району